В Ростовской области жестоко убили 18-летнюю девушку

На время следствие подозреваемого посадили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинске Ростовской области в подъезде многоквартирного жилого дома нашли тело 18-летней девушки. На груди у убитой зияла рана от ножа.

Как рассказали в региональном следкоме, подозреваемого в убийстве поймали на следующий день. Им оказался 29-летний мужчина, с которым девушка вместе жила.

По предварительным данным, злоумышленник приревновал красавицу-невесту. Между парой случилась большая ссора. В порыве ярости мужчина схватил нож и ударил им девушку. От полученного ранения она скончалась на месте преступления.

Чтобы замести следы преступления, подозреваемый завернул тело погибшей в одеяло и перенес из квартиры на лестничную площадку между 9 и 10 этажом, после чего убежал.

В следкоме пояснили, что мужчина задержан и находится в СИЗО. В его отношении завели уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийство в режиме «онлайн»: в Ростове-на-Дону свекровь зарубила невестку топором на глазах у восьмилетнего внука, а потом расправилась с ребенком

Суд вынес приговор пенсионерке (подробнее)