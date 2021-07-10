Число заболевших коронавирусом в Ростовской области перешагнуло отметку в 102 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заболели больше 100 тысяч человек Фото: Иван Макеев

В Ростовской области коронавирус не снижает обороты. Так, по-прежнему ежедневно в регионе диагностируют ковид у нескольких сотен человек. По официальным данным правительства Ростовской области, еще 319 дончан заболели опасным вирусом.

- И на утро 10 июля нарастающим итогом общее число заболевших достигло 102093 человека, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Умерли за сутки 21 человек. Это семь женщин от 70 до 87 лет и 14 мужчин возрастом от 29 до 83 лет. У всех умерших имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За весь период в Ростовской области выздоровели 91489 человек, в том числе за последние сутки – 130.

Отметим, что в регионе активно идет вакцинация от ковида. Так, сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 782459 человек, за сутки – 28382 дончанина.

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