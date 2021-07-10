Новости Ростова-на-Дону на 10 июля 2021: губернатор анонсировал ужесточение коронавирусных ограничений

В области могут ужесточить коронавирусные ограниччения Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 10 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В донской регион придет невыносимая жара на предстоящих выходных. Столбики термометров достигнут отметки в +35 градусов. Ночью температура понизится до 32 градусов. Никаких осадков ожидать не стоит. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью всего четыре метра в секунду.

На заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал ужесточение антикоронавирусных ограничений. Изменения в существующее постановления должны быть внесены в ближайшее время.

Глава донского региона на заседании оперштаба заявил, что при более масштабном ухудшении ситуации со смертельно опасным вирусом будет задействован коечный фонд нового инфекционного центра. В ближайшие дни губернатор проверит запасы средств индивидуальной защиты, лекарств и медоборудования.

Фанаты певицы Zivert были крайне возмущены тем, что на прошедшем ее концерте в Ростове совершенно не соблюдалось социальное дистанцирование и масочный режим. Стоит отметить, что на шоу был аншлаг и публика толпилась практически плечом к плечу. Полиция уже начала проверку по факту нарушений.

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