Инфекционный центр планируют задействовать при ухудшении эпидситуации на Дону

Также Василий Голубев поручил провести ревизию лекарств и медоборудования. Фото: сайт правительства РО

Необходимо проработать варианты по использованию нового инфекционного центра в случае ухудшения ситуации с COVID-19, заявил Василий Голубев. Глава региона поставил эту задачу сегодня, 9 июля, на заседании оперштаба.

- Нужно использовать мощности инфекционного центра. До понедельника представьте мне варианты и порядок задействования коек для лечения больных в этом учреждении, - обратился губернатор к руководителю областного Минздрава.

Также Василий Голубев поручил в ближайшие дни провести полную ревизию запасов средств индивидуальной защиты, лекарств и медоборудования.

- Мы заранее должны быть готовы к возможному сложному сценарию развития ситуации, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На этом же совещании стало известно, что заболеваемость коронавирусом в регионе достигла показателя осени прошлого года. Среднесуточный прирост заразившихся сейчас составляет 290 случаев. Загруженность коечного фонда составляет 80%. Власти уже планируют ужесточение ограничений.

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