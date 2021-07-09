Новости Ростова-на-Дону на 9 июля 2021: в регионе осудят подозреваемого в работорговле

Главные новости на 9 июля в Ростове Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 9 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В Ростовской области под суд отправится 38-летний мужчина. Его подозревают в организации работорговли. Кроме того, ему вменяют и то, что он организовал банду, которая и использовала рабский труд. По данным следствия, за девять месяцев мужчина вывез заграницу десяток россиян. Там он угрозами и силой заставил их работать на стройках.

В День семьи, любви и верности в городских ЗАГСах назвали самые популярные имена малышей. Самыми популярными именами для девочек на Дону стали Мария, София, Анна, Полина и Анастасия. У мальчиков в ходу Артемы, Александры, Михаилы, Максимы, Дмитрии и Иваны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял в регионе делегацию из Уганды. ее возглавлял чрезвычайный и полномочный посол в России Джонсон Агара Олва. Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей и взаимодействие в сфере образования. Голубев посчитал, что это поможет по максимуму использовать потенциал стран.

В порту Таганрога столкнулись теплоходы «Князь-Владимир» и «Русич 6». Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили капитанов. В настоящее время по факту столкновения проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К счастью, в аварии никто не пострадал.

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