Новости Ростова-на-Дону на 8 июля 2021: в регионе уже два месяца разыскивают 25-летнюю ростовчанку

В Ростове два месяца не могут разыскать пропавшую местную жительницу Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 8 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В Ростове в Северном микрорайоне приступили к сносу исторического универсама "Северный". Здание было возведено еще в советские времена, а теперь на его месте появится элитный жилой комплекс с парком, жилыми 32-этажными домами, торговым центром и двухуровневой подземной автостоянкой.

В донской столице открылся новый пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Он расположился в ростовском государственном цирке. Работать мобильный пункт будет с двух часов дня и до семи часов вечера только по будням. Здесь можно поставить укол только с вакциной "Спутник V".

Ростовский рэпер Баста получил первый укол с вакциной "Гам-Ковид-Вак", известной, как "Спутник V". Прививку против новой коронавирусной инфекции исполнитель сделал во вторник, 6 июля. Теперь артист внимательно следит за своей реакцией на прививку и придерживается указаний медиков - воздержаться от алкоголя и спортивных нагрузок три дня.

За истекший период 2021 года в Ростовской области зарегистрировали более десяти тысяч браков. Это на 40% больше, чем в 2020 году. Больше всего женились ростовчане - 3 763 пары. Также по количеству свадебных церемоний лидерами стали сельские территории Аксайского и Белокалитвинского районов.

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