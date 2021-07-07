Новости Ростова-на-Дону на 7 июля 2021: мост на Малиновского откроют для легковых автомобилей с 1 августа

Грузовикам проезд по мосту будет по-прежнему запрещен Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 7 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Злополучный мост на улице Малиновского планируют открыть для проезда легковых автомобилей и общественного транспорта с 1 августа. Большегрузам по-прежнему будет запрещено движение по путепроводу. Полное открытие переправы запланировано на 10 декабря 2021 года.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили, что вода в нескольких водоемах Ростовской области не соответствует нормам. Более 30% взятых проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В водоемах с такими нарушениями категорически запрещено купаться.

В донской регион поступило более 90 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Их распределение по муниципалитетам уже началось. Начальник управления информационной политики правительства Сергей Тюрин отметил, что поставки ведутся в соответствии с темпами вакцинации в регионе.

В Ростовской области в скором времени может появиться еще один ветропарк. Инвестор уже найден, а соглашение о сотрудничестве подписано. На возведение объекта инвестор направит десять миллиардов рублей. Напомним, что первый ветропарк недавно открылся в Азовском районе.

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