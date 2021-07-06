Новости Ростова-на-Дону на 5 июля 2021: в Новочеркасске закончились запасы вакцины от коронавируса

Новую партию вакцины пообещали завезти 6 июля Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 6 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В Новочеркасске была временно приостановлена прививочная кампания в городе Новочеркасске. Этот перерыв будет длиться до того момента, пока в населенный пункт не поступит новая партия вакцины, так как все имеющиеся запасы закончились. Власти пообещали, что новые ампулы придут в Новочеркасск уже 6 июля.

В Ростове, наконец, начнется проектирование канатной дороги. Подрядчику предстоит подготовить все документы уже к маю 2022 года. В проекте предусмотрены четыре станции. Две из них будут на правом берегу, одна промежуточная на Зеленом острове и конечная на левом берегу вблизи стадиона "Ростов-Арена".

6 июля местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20-24 метров в секунду. Жителям донского региона спасатели посоветовали меньше находиться на улице, так как по всей области в преддверии непогоды объявлено штормовое предупреждение.

В Ростовской области был назначен новый заместитель министра транспорта. Им стал Дмитрий Беликов, который ранее занимал пост заместителя министра ЖКХ. Беликов будет заниматься курированием вопросов, связанных с работой общественного, автомобильного, железнодорожного, авиационного и морского транспорта.

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