Новости Ростова-на-Дону на 5 июля 2021: восемь автобусов сняли с линии за неработающие кондиционеры

Ростовчане неоднократно жаловались на неработающие кондиционеры в транспорте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 5 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Сотрудники департамента транспорта проверили, как работают кондиционеры в автобусах. Рейды прошли в 40 автобусах — в итоге восемь из них были сняты с линии. Перевозчикам пригрозили расторжением договора в случае, если они не исправят нарушения.

За сутки в Ростовской области от ковида скончались еще два человека. Это 55-летняя женщина и 27-летний мужчина. Кроме коронавируса пациенты страдали от хронических заболеваний.

В Верхнедонском лесничестве после удара молнии произошел пожар. Лес тушили более 200 спасателей и 57 единиц техники. Возгорание было локализовано на площади 41,6 гектара.

На проспекте стачки автомобиль «Лада Гранта» сбил 30-летнего мужчину. По данным донской Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент на него наехала «Лада», после чего водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.

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