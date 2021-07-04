За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались 2 пациента

От ковида умер молодой парень и женщина, которая еще не достигла пенсионного возраста Фото: Александр БОЙКО

По состоянию на 4 июля, за сутки в Ростовской области с COVID-19 умерли еще 2 человек. Это женщина 55 лет и мужчина 27 лет. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- У пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами пандемии в регионе оказались уже 4702 человека, - говорится в сообщении.

В сегодняшней статистике даже нет пенсионеров — женщина, которой до пенсии еще несколько лет и молодой парень.

Сейчас в больницах лечат 1795 инфицированных. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 22 человека, на неинвазивной ИВЛ - 148. За прошедшие 24 часа заболели еще 269 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обязательная вакцинация в Ростовской области 2021: кому нужно сделать прививку и когда

Рассказываем главное об обязательной вакцинации в Ростовской области 2021 (подробнее)

Почему ввели обязательную вакцинацию в Ростовской области: ответ регионального Роспотребнадзора

Рассказываем, для кого и почему ввели обязательную вакцинацию в Ростовской (подробнее)