Почему ввели обязательную вакцинацию в Ростовской области: ответ регионального Роспотребнадзора

Обязательную вакцинацию ввели для отдельных категорий граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему ввели обязательную вакцинацию в Ростовской области объяснили в региональном Роспотребнадзоре. Публикуем главное из постановления заместителя главного санврача по региону.

Напомним, вакцинация стала обязательной для отдельных категорий граждан. Речь идет о сотрудниках определенных сфер, например, торговли, общепита, общественного транспорта и других. Ранее мы подробно писали о том, кому и в какой срок нужно сделать прививку от коронавируса.

В постановлении говорится, что эпидобстановка в Ростовской области оценивается как неблагополучная. Так, суточный прирост зараженных 1 июля оказался на 38,1% выше, чем еще месяц назад, 1 июня. Чаще стали болеть люди в возрасте от 18 до 60 лет.

По итогам 24-й и 25-й недель заболеваемость выросла на 19,9% и составила 1 119 и 1 342. А на 24-й неделе рост продолжился уже на фоне увеличения наполняемости ковидных госпиталей до 78,6%.

По словам заместителя главного санврача, изменилась возрастная структура зараженных. Так, если раньше чаще болели пожилые, то сейчас - жители в возрасте от 18 до 49 лет. На 25-й неделе по сравнению с 24-й неделей отмечен резкий рост заболеваемости среди детей 15 — 17 лет — на 30,8% и молодых от 18 до 29 лет — на 37,7%.

По данным регионального Роспотребнадзореа, план по вакцинации выполнен на 31,5%. При этом недостаточен охват прививками сотрудников сфер, в которых велик риск заражения. Это, например, работники общепита, магазинов, водители общественного транспорта. Все это оттягивает момент появления так называемого коллективного иммунитета.

— Текущие темпы добровольной иммунизации не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную (не менее 60% ) иммунную прослойку, — сказано в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Ростовской области

В Роспотребнадзоре перечислили категории граждан, которым сделают прививки. (Подробности)

Обязательная вакцинация в Ростовской области 2021: кому нужно сделать прививку и когда

Заместитель главного санврача Анатолий Конченко пояснил, что такие меры связаны с ухудшением эпидситуации в регионе. (Подробности)