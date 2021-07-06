Вода донских водоемов не соответствует микробиологическим показателям

В Ростовской области взяли пробы воды из водоемов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области были взяты пробы воды из различных водоемов. Это было сделано в целях контроля качества воды по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Такие проверки проводятся ежедекадно с мая по октябрь.

- Было отобрано и исследовано 265 проб воды на микробиологические показатели, 195 - на паразитологические, 148 - на санитарно-химические, 16 - на вирусологические показатели. Не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 33,2 % отобранных проб воды, по паразитологическим показателям - 1,0 %, - говорится в тексте сообщения.

К счастью, никаких возбудителей инфекций выявлено не было. Самые загрязненные водоемы были выявлены в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, а также в Азовском, Аксайском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. Купание в загрязненных водах категорически запрещено.

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