В ростовском цирке заработал пункт вакцинации против коронавируса

В Ростове открылся новый мобильный пункт вакцинации. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице открылся новый мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Базироваться он будет в здании ростовского городского цирка. Работать пункт будет лишь в будние дни - с двух часов дня и до семи часов вечера. Обеспечивать работу прививочного кабинета будут сотрудники городской поликлиники №7.

Привиться здесь сможет любой желающий, при себе, как и везде, необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, а также средства индивидуальной защиты - маски или респираторы. Сегодня в ростовском цирке открылся мобильный пункт вакцинации против коронавируса.

- В наличии пункта имеется вакцина «Спутник V» - и первый, и второй компонент, - написал на своей страничке Логвиненко.

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