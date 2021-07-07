Ростовский рэпер Баста сделал прививку от коронавируса

Василий Вакуленко сделал прививку от коронавируса. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм Фото: Соцсети

Ростовчанин Василий Вакуленко, более известный, как рэпер Баста получил первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом исполнитель сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Первую прививку Бастаа сделал во вторник, 6 июля. Звезде ввели вакцину "Гам-Ковид-Вак", известную, как "Спутник V". Сам исполнитель заявил, что к таким мерам его вынудила работа, так как ему приходится общаться с большим количеством человек, так как в штате состоит множеств человек. Но Василий также отметил, что решение делать прививку или нет - это дело каждого человека.

- Я думаю, что стоит поддерживать тех, кто решил сделать прививку, и тех, кто ее не сделал, написал Баста.

Теперь исполнителю предстоит на три дня отказаться от алкоголя и изнурительных занятий спортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Чтобы сделать прививку, пришлось объездить полгорода": где в Ростове нет вакцины от covid-19.

Число желающих выросло, но дошли до финала вакцинации не все.

«Как я ночью делала прививку от коронавируса»: что ждет тех, кто решился на вакцинацию в Ростове.

В донской столице стартовала круглосуточная вакцинация в ростовской больнице № 20.

Обязательная вакцинация от коронавируса Ростовской области 2021: Что происходит за закрытыми дверьми прививочного кабинета.

Какие документы нужно иметь, когда выдадут справку и должен ли медик быть в маске и перчатках. Отвечаем на самые популярные вопросы, связанные с обязательной вакцинацией от коронавируса.