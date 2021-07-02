Обязательная вакцинация от коронавируса Ростовской области 2021: Что происходит за закрытыми дверьми прививочного кабинета

Обязательная вакцинация от коронавируса Ростовской области 2021. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязательная вакцинация от коронавируса Ростовской области 2021 стартовала. Июль для жителей Дона начался с постановления регионального Роспотребнадзора о введении обязательной вакцинации сразу для нескольких категорий жителей – список обширный: это и работники общепита, торговли, транспорта, и даже студенты.

Так, до 6 июля в медорганизациях должны быть списки сотрудников, которым должны оставить прививку. А до конца месяца - должна быть организована вакцинация сотрудников первым компонентов препарата. В региональном правительстве утверждают: в вакцине от коронавируса недостатка нет – закончилась в одном месте, пожалуйста – есть в другом.

ПЕРЧАТКИ - ОБЯЗАТЕЛЬНО

Как рассказали ростовские медики, все прививочные кабинеты должны соответствовать единому стандарту. Обязательное условие - морозильные камеры, куда помещаются доставленные вакцины.

Как правило, в прививочном пункте дежурят врач-терапевт, осматривающий пациента перед прививкой. И медицинская сестра. Сами медработники, которые непосредственно ставят прививки, должны находиться в медицинских перчатках, медицинских масках и шапочках, под которые убраны волосы.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

Желающим провакцинироваться от COVID-19 нужно обязательно взять с собой все документы, которые неоднократно перечислялись во всех анонсах о прививках: паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Чтобы сэкономить время и свое, и врачей, лучше запастись и ксерокопиями этих документов. Они все равно потребуются.

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ – АНКЕТА И ТЕРАПЕВТ

Перед тем, как приступить к вакцинации, вас попросят заполнить анкету со стандартным набором вопросов. Там необходимо будет указать, имеются ли у вас аллергические реакции к каким-либо препаратам, болело ли у вас горло, был ли кашель или отдышка в течение последних недель, болели и вы COVID-19.

Непосредственно перед прививкой пациента осматривает терапевт. Измеряет давление, температуру и сатурацию.

ЛУЧШЕ – С КОМПАНИЕЙ

Затем из морозильной камеры достают коробочку с вакциной, которую собираются вводить. На ней указано, что это за вакцина. Все вопросы, которые у вас есть на ее счет, можно задать медикам тут же. Кстати, заранее можно поинтересоваться о наличии интересующих именно вас видов вакцин в тех пунктах вакцинации, где вы хотели бы привиться.

Примечательно, что одна ампула того же «Спутника» рассчитана на вакцинирование двух человек. Что очень удобно, если вы пришли вакцинироваться сразу с кем-то из своих родственников. Но, даже, если один, то никакой проблемы не будет.

СПРАВКУ ВЫДАЮТ СРАЗУ

Перед введением препарата, ампуле, извлеченной из морозильной камеры, дадут возможность несколько секунд нагреться. И – вперед! Сам укол абсолютно безболезненный! Его даже практически не чувствуешь!

После чего, вам на руки выдают справку о получении первой дозы вакцины - в случае, если препарат не однокомпонентный. В ней же проставлена дата повторной явки для ведения второго компонента.

И, кстати, обычно, возле прививочных кабинетов имеются информационные стенды, на которых размещена вся необходимая информация о вакцинации от COVID-19. Так что, если осталось еще что-то, что вы хотели спросить, но забыли, можно почерпнуть информацию оттуда.

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