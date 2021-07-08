Внешнеторговый оборот с Угандой в этом году составил 1 млн 330 тысяч долларов США. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев встретился с делегацией Республики Уганда, ее возглавлял чрезвычайный и полномочный посол в России Джонсон Агара Олва. Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей и взаимодействие в сфере образования, сообщает сайт донского правительства.

- Для нас принципиально важно развивать новые отношения, которые позволяют использовать потенциал стран и их регионов, возможности бизнеса, - подчеркнул во время беседы с гостями Василий Голубев.

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой Уганда в 1 квартале 2021 года составил 1 млн 330 тысяч долларов США. Большая часть - 1 млн 258 тысяч долларов США - приходится на экспорт зерновых.

Ранее донские власти сообщили, что в июне этого года значительно возрос экспорт пшеницы. К концу месяца он составил 6,7 млн тонн, общая стоимость товара - 2,3 млрд долларов США