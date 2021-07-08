Сергей Тюрин: «Ростовская область получила 170 тысяч доз вакцины от COVID-19»

До этого власти отчитались о поставке 90 тысяч доз вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Запаса вакцины от коронавируса в Ростовской области сейчас хватает. Накануне регион получил более 170 тысяч доз, сообщил 8 июля начальник управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

- В настоящий момент в регионе имеется запас вакцин в количестве 174 020 доз. Более 170 тысяч поступили накануне. Поставки вакцины регулярные, она оперативно направляется в муниципалитеты с учетом темпов вакцинации и заявок. Преимущественно в регион поступает вакцина «Спутник V», - прокомментировал Сергей Тюрин.

До этого власти отчитались о поставке 90 тысяч доз вакцины. На сегодняшний день полностью привились уже 507937 жителей Дона, за сутки - 5634. Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что регион готов провести вакцинацию россиян из ДНР и ЛНР.