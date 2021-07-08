Положительные тесты выявили в 50 городах и районах региона Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 296 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет уже 1,3. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 50 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 114. На втором месте находится Красносулинский район, там 11 заболевших. В Аксайском и Сальском районах по 9 случаев, в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районах — по 8.

По 1 положительному тесту подтвердили Волгодонске, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Обливском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Целинском и Цимлянском районах.

Среди новых заболевших 43,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,1% - от 46 до 65 лет, 12,2% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет, 8,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 1977 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 155.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 18 умерших пациентов с COVID-19. Это шесть женщин 63, 68, 78, 79, 91, 96 лет, и 12 мужчин 42, 53, 57, 62, 64, 65, 69, 72, 73, 85, 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами COVID-19 в области оказались 4756 человек.

На сегодняшний день первую часть прививки уже сделали 736510 жителей региона, за сутки – 18198. Завершили вакцинацию 507937 человек, за сутки – 5634.

Ранее власти региона опровергли информацию о массовом увольнении работников отелей. Сейчас все работы ведутся в штатном режиме, идет вакцинация сотрудников.

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