На школьников из Ростова-на-Дону упало дерево

Особенно сильно пострадала спина одного из подростков. Фото: группа в "ВКонтакте" "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

В донской столице, в Пролетарском районе, на улице Инициативной с двумя подростками произошло ЧП.

Как рассказали свидетели происшествия в социальных сетях, на юношей упал старый тополь. В результате они получили ушибы. Особенно сильно пострадала спина у одного из подростков – она теперь вся покрыта синяками и ссадинами.

По словам очевидцев случившегося, мальчики родились в рубашке и чудом не погибли. Подписчики городского паблика активно обсуждают инцидент.

Так, одни советуют подать в суд на администрацию Пролетарского района за то, что та не проследила за спилом ветхих деревьев.

Другие же подозревают, что мальчишки сами повредили ствол, поэтому тополь и рухнул прямо на них.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице дерево упало на шесть машин, повредив их. С такой неприятностью столкнулись жильцы многоквартирного дома на улице Содружества.

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