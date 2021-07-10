Полицейские из Ростовской области заменили наркотики задержанного на обычный порошок

Сотрудники дежурной части попали под следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области следователи разбираются в деталях преступления, главными подозреваемыми которого стали двое сотрудников одного из районных отделов полиции. По версии следствия, сотрудник дежурной части, - майор, и его помощник, - старший сержант, тайком подменили улики.

Так, мужчины вместо наркотиков, изъятых у задержанного, поместили в пакет обычный порошок. Следствие не исключает, что здесь имелась коррупционная составляющая. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, также есть вероятность, что подозреваемым оперативникам помогали и другие коллеги, личности которых пока не установлены.

В отношении майора и сержанта возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Оба правоохранителя уволены из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство полицейских. Если суд признает их вину, они могут сесть за решетку на четыре года.

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