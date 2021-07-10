«Жечь свечи и пить вино»: «Мисс Россия» опубликовала фото без нижнего белья

Татьяна Котова рассказала о том, как жить красиво. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова постоянно радует поклонников своими жаркими фото. Так, в преддверии выходных дней девушка разместила в своем блоге в «Инстаграме» откровенное фото.

На снимке Татьяна запечатлена в коротком черном полупрозрачном топе и в прозрачных колготках под которыми отсутствуют плавки. А под снимком девушка рассказала, по каким правилам надо жить.

- Жечь свечи и пить вино. Есть из красивой посуды, не копить хлам. Носить нарядное белье и никогда не ждать особого случая! Всем незабываемых выходных, - обратилась модель к подписчикам.

Под фото уже стоят десятки лайков и комментариев.

Фолловеры осыпали девушку комплиментами.

- Королева! – написал один из них

- Просто космос! – поддержал второй.

- Очень красивая, - поддержал третий.

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