Аномально жаркую рабочую неделю обещают синоптики в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону рабочая неделя будет очень жаркой Фото: Иван МАКЕЕВ

Следующая рабочая неделя в донской столице будет солнечной и без осадков. А столбик термометра покажет днем почти 40 градусов.

В понедельник, 12 июля, в Ростове-на-Дону температура воздуха утром составит 32 градуса, днем столбик термометра покажет 33 градуса, а вечером 32. В городе будет малооблачно и без осадков.

Во вторник, 13 июля, будет ясно. Утром 32 градус жары, днем 33, вечером 32.

В среду, 14 июля, в донской столице облачно с прояснениями, без дождя. Утром температура воздуха будет 28 градусов, днем и вечером 34.

Четверг, 15 июля, станет одним из самых жарких дней недели. Так, утром воздух прогреется до 30 градусов, днем обещают жару и +36 градусов, а вечером 35 градусов. На небе – облачно с прояснениями, без осадков.

В последний рабочий день недели, в пятницу, 16 июля, также будет жара. Утром 30 градусов, днем 36, вечером 35. Дождя, как и в предыдущие дни, не обещают.

В субботу, 17 июля, в донской столице утром будет 30 градусов жары. Днем - 36, а вечером 35.

В воскресенье, 18 июля, весь день будет ясно. Утром 30 градусов жары, днем 36, вечером 34.

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