«Очередной мерзкий поступок»: на Дону щенков выбросили умирать на пустыре под палящим солнцем

Песика, а также его братика и сестричек нашли на пустыре. Фото: официальный аккаунт приюта "Святобор" в социальных сетях

В Ростовской области зоозащитники в очередной раз бьют тревогу. Как рассказали волонтеры приюта «Святобор» для бездомных животных, в поселке Каменоломни на пустыре совершенно случайно местные жители нашли четыре щенка.

- Очередной жуткий и мерзкий поступок людей. В поселке Каменоломни на пустыре выбросили щенков. Совсем малышей, без еды и воды. Их оставили на жаре умирать, - сообщили активисты.

Как только волонтеры узнали о том, что на пустыре находятся беспомощные малыши, они сразу же выехали за ними и забрали на временную передержку. Сейчас активисты ищут пушистым милахам любящих хозяев. Зоозащитники просят всех неравнодушных людей оказать им в этом поддержку.

- Умоляем, помогите найти щенкам добрые руки! Поспрашивайте у друзей, соседей, знакомых. Может быть, кому-то нужен маленький преданный друг? Щеночки маленькие, будут чуть больше таксы, - написали волонтеры в своих пабликах в социальных сетях.

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А волонтеры помогают ему рекламой в соцсетях (подробнее)