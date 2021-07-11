Сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без электричества в ближайшее время

В Ростове в нескольких районах пройдут плановые отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 12 июля, в донской столице будут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщается на официальном сайте Донэнерго. Света не будет сразу в нескольких районах города.

Так, обесточат дома, расположенные по следующим адресам: ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 1-13, 2-12; пер. Медный 8; ул. Русская 9-19, 32-66, 72-74, 68/10; ул. Токарная 29-31, 44-70, 80/6, 82/3, 50А, 60А, 2/3. Здесь света не будет с 10 часов утра до 12 дня.

Также 12 июля электроэнергии с восьми утра до 17.00 не будет на следующих улицах: ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

С девяти утра и до 17.00 света не будет по таким адресам: ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, 29; СТ «Природа»; пер. Ароматный 9.

А на ул. Левобережная 11, 13, 17 электричество выключат в 9 утра, возобновят подачу электроэнергии в три часа дня.

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