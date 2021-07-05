Многим ростовчанам придется греть воду на плите Фото: Алексей БУЛАТОВ

График отключения горячей воды в Ростове-на-Дону в июле 2021 опубликовали «Ростовские тепловые сети». Публикуем информацию об отключениях по районам и адресам.

С 19 по 22 июля в нескольких районах будет проходить опрессовка тепловых сетей. График отключения горячей воды в эти дни будет следующим:

- В Северном микрорайоне по улицам: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Венеры – Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – Волкова;

- В районе «Темерник» по улицам: Лелюшенко – Миронова – Думенко;

- В районе проспекта Ленина по домам в пределах: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – пр. Нагибина – Новаторов – Врубовая – пер. Актюбинский.

Точную информацию по дате и адресу можно уточнить в ресурсоснабжающей организации.

Отключения связаны с опрессовкой тепловых сетей. С 23 июня горячее водоснабжение возобновится на участках, которые выдержали опрессовку. В случае аварии ростовчанам дополнительно сообщат о графике ремонта.

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