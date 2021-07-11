Жена шоу-мена Дмитрия Диброва прошла сквозь пещеру ради фото в купальнике

Полина Диброва находится в отличной спортивной форме. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"
Ростовчанка Полина Диброва, жена известного телеведущего, мать троих сыновей вместе с детьми отдыхает на Кипре.
Там женщина балует себя местной кухней, а еще она много гуляет и делится фотографиями с потрясающими пейзажами со своими подписчиками в соцсетях.
Накануне Полина Диброва опубликовала фотокарточку, на которой она запечатлена на фоне скалы. На женщине – яркий купальник.
Полина рассказала, что получить такой кадр было непросто.
- Наверное, те, кто был на Кипре, знают это место. Нужно пройти через пещеру, чтобы сделать подобное фото. Так вот, для меня такое - впервые, а остальным не особо понравилось, - подписала фотокарточку Полина Диброва.
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