Жена шоу-мена Дмитрия Диброва прошла сквозь пещеру ради фото в купальнике

Полина Диброва находится в отличной спортивной форме. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Ростовчанка Полина Диброва, жена известного телеведущего, мать троих сыновей вместе с детьми отдыхает на Кипре.

Там женщина балует себя местной кухней, а еще она много гуляет и делится фотографиями с потрясающими пейзажами со своими подписчиками в соцсетях.

Накануне Полина Диброва опубликовала фотокарточку, на которой она запечатлена на фоне скалы. На женщине – яркий купальник.

Полина рассказала, что получить такой кадр было непросто.

- Наверное, те, кто был на Кипре, знают это место. Нужно пройти через пещеру, чтобы сделать подобное фото. Так вот, для меня такое - впервые, а остальным не особо понравилось, - подписала фотокарточку Полина Диброва.

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