"Что может быть уютнее?": Полина Диброва показала, как проводит выходные в родном дворе

Чета Дибровых проводит выходные на родной донской земле. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм Фото: Соцсети

Ростовчанка Полина Диброва прилетела в родные края, чтобы провести праздничные дни вместе со своей семьей. Вместе с ней на донскую землю сошли ее супруг, уроженец Ростова Дмитрий Дибров и их прекрасные дети. Звездная семья отправилась отмечать праздники с родными Полины.

Дибровы остановились в цветущем дворе в переулке Югова, где провела все свое детство Полина. В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка показала, насколько теплый прием их ждал. Во дворе был накрыт стол, полный различных донских деликатесов и традиционных пасхальных куличей, а вокруг ярким и пышным цветом цвели разнообразные плодовые деревья.

- Бабуля расстаралась, как всегда. Решила я удивить всех московским куличом, ан нет... Бабушкин есть бабушкин, вне конкуренции, - написала Полина.

Кроме того, чета Дибровых оценила и главный ростовский собор после его реставрации.

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