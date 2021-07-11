Первоклассник из Ростовской области сбежал от матери и отчима

Сбежавшего из дома школьника ищут полицейские Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в одном из хуторов Волгодонского района, в многодетной семье произошла большая неприятность. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, из дома сбежал первоклассник. О побеге восьмилетнего сына полиции рассказала мама.

Источник издания пояснил, что мальчик уходит из дома уже не в первый раз. При этом его семья считается благополучной.

- Несовершеннолетнего воспитывает мама и отчим. Кроме этого ребенка в семье еще есть сын и дочь, - рассказал источник издания.

Взрослые характеризуют маленького беглеца как веселого, общительного, но склонного к вранью. Сейчас ученика разыскивают экстренные службы региона. Пока оперативники исключают криминальную подоплеку случившегося.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице пропала девушка. Она вышла из дома в начале мая и с тех пор вестей о ней нет.

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