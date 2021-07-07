"Готова отдать жизнь, чтобы ее найти": красавица-ростовчанка исчезла при загадочных обстоятельствах

Галина Хлобыстина пропала два месяца назад. Фото: из семейного архива

Ростовчанка Галина Хлобыстина загадочно исчезла еще в начале мая. 25-летняя девушка вышла в половину девятого утра из дома на Гагарина, и с тех пор вестей о ней нет. Ростовчанка оставила в квартире телефоны, паспорта - загран и российский, а также все остальные документы.

Галина всегда была маминой любимицей. Фото: из архива семьи

«ПРАВИЛО ТРЕХ ДНЕЙ»

Мама пропавшей девушки все эти дни, которые, как кажется Наталье Михайловне, тянутся целую вечность, не находит себе места от страха за любимиую дочь.

- Никогда раньше она не убегала из дома. И всегда звонила, так как знала, что я безумно волнуюсь за нее, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Наталья Хлобыстина. - Галя много путешествовала и по России, и по миру. И даже, если бы она решила строить новую жизнь, уехать, пропасть из поля зрение, то все равно бы написала мне хотя бы пару слов. Мой мобильный дочь знает наизусть. У нас с ней есть правило «трех дней». Я Гале всегда говорила, что она может не выходить на связь со мной максимум два дня, я потерплю, но на третий должна позвонить. И ни разу дочь меня не подвела.

Галина не взяла с собой телефоны и документы. Фото: из семейного архива

ПОВОДА УБЕГАТЬ НЕ БЫЛО

По словам женщины, с дочерью у нее были теплые отношения.

- Конфликтов никогда не было. Отношения были доверительные. Я не знаю, что могло случиться, - продолжает мать.

Камера около дома зафиксировала, что, когда Галина вышла из дома, на ней была белая куртка, черная кофта с капюшоном, черные широкие штаны, белые кроссовки, в руках она держала леопардовую дорожную сумку. Мать предполагает, что девушка взяла с собой лишь немного одежды.

Девушку ищут близкие, волонтеры, полицейские и следователи. Фото: предоставлено Натальей Хлобыстиной

Сейчас к поискам Галины подключился следственный комитет. По факту ее исчезновения завели дело по статье «Убийство». А близкие, в свою очередь, ведут розыск девушки параллельно с силовиками. Так, они даже нанимали частного детектива из Москвы, но тот ни сумел узнать ничего нового. А еще старший брат пропавшей больше десяти дней провел в Краснодарском крае.

- Он там ходил по разным сектам, был и у йогов, и у кришнаитов, но безрезультатно, - продолжает женщина.

Люди, знающие семью Хлобыстиных, собрали крупную сумму денег. И мать готова их отдать тому, кто поделится реальной информацией о местонахождении ее девочки.

- Я бы готова была отдать и жизнь, чтобы ее найти , - продолжает мать.

Мать и дочь всегда были близкими людьми. Фото: из архива семьи

Как рассказала Наталья Михайловна, ее дочь всегда была красивой, но немного замкнутой девочкой. А еще Гале не нравилось ее имя, и она часто представлялась Алиной.

- Может, ее увезли в другой город и держат взаперти, - строит страшные догадки женщина.

В любом случае, о произошедшем с девушкой близкие узнают только тогда, когда она найдется. А в том, что так и будет, мать не сомневается! Наталья верит, что ее девочка – жива. А еще женщина очень просит Галю отозваться, написать хотя бы короткое сообщение с такими простыми, но очень важными для нее словами: «Мама, я жива».

АЛЛО!

Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите по номеру 8-952-564-49-62.

ВАЖНО

Приметы Галины Хлобыстиной: на вид 23-25 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. На шее сзади татуировка в виде компаса.

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