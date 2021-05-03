В Ростовской области найдены пропавшие школьницы

В Ростовской области разыскали пропавших школьниц Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донском регионе найдены пропавшие на днях школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

- Найдены, живы, - говорится в тексте сообщения.

16-летняя Ангелина Тадлова было обнаружена правоохранителями, но где девочка была с момента исчезновения не сообщается. Напомним, что девочка исчезла из дома в праздничный день - 1 мая.

13-летнюю Оксану Палаги удалось найти волонтерам. Пропажу дочери родители обнаружили 22 апреля. Девочку активно разыскивали все это время. В поисково-спасательном отряде не сообщили, где удалось разыскать школьницу. Стоит отметить, что девочка пропадает уже не впервые, в начале года ее разыскивали в течение трех недель.

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О местонахождении девушки ничего неизвестно уже сутки.

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