В Ростовской области ищут пропавшую 16-летнюю школьницу

Фото: "Лиза-Алерт"

В Ростовской области больше суток разыскивают 16-летнюю школьницу. Ангелина Тадлова пропала в Аксае. Она вышла из дома и больше ее никто не видел. Об этом сообщили в социальных сетях на странице волонтерской организации "Лиза-Алерт".

Как известно, подросток перестала выходить на связь накануне, 1 мая. Первые несколько часов родители сами пытались найти девочку, но это не принесло никаких результатов. В конечном итоге они обратились за помощью к волонтерам и полицейским. Прямо сейчас активисты распространяют информацию о школьнице в интернете и прочесывают город.

Рост подростка - 160 сантиметров, худая, глаза голубые, волосы длинные русые. Она была одета в черный кардиган с капюшоном, рубашка черно-красная, в клетку, серые джинсы, черные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении школьницы, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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