В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 316 человек

Врачи сегодня - на передовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области и в донской столице ситуация с ковидом остается напряженной. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, за прошлые сутки коронавирус диагностировали у 316 человек.

- И на утро 11 июля нарастающим итогом общее число заболевших достигло 102409, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также ковид за минувшие день и ночь унес еще 20 жизней.

- Это 11 женщин в возрасте от 58 до 85 лет, и девять мужчин возрастом от 40 до 95 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - сказали в региональном правительстве.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4815 человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 13253 теста на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции сделали 796950 человек.

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