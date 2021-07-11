Мать и ребенок перебегали дорогу и попали под колеса машины

Пешеходов сбили в нескольких метрах от "зебры". Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, в Новочеркасске, 32-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» сбил женщину с шестилетним ребенком. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, пешеходы перебегали проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, который находился в пяти метрах от них. В результате аварии оба получили травмы.

- По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Ведомство в очередной раз обращается к пешеходам и призывает их строго соблюдать ПДД.

- Если в зоне видимости имеется надземный или подземный пешеходный переход, воспользуйтесь им – это наиболее безопасный способ перейти проезжую часть. Не выходите на дорогу из-за припаркованных автомобилей, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом, - сказали специалисты.

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