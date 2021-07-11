Ростовчане заявили о том, что на ходу загорелся пассажирский автобус

Из автобуса повалил пар по дороге в гараж. Фото: городская администрация

В донской столице вечером в субботу, 10 июля, по словам очевидцев, во время движения начал дымить городской автобус. Свидетели, решив, что транспорт загорелся, вызвали экстренные службы. Однако, как выяснилось, из автобуса валили не клубы дыма, а пар.

В городской администрации пояснили ситуацию. Так, по словам специалистов, в автобусе закипел антифриз. Жидкость, попав на горячие детали двигателя, вызвала сильное парообразование.

- Очевидцы приняли пар за дым и вызвали пожарных, пожарная бригада возгорания не зафиксировала, - сказали в ведомстве.

Добавим, что автобус № 65 ехал в этот момент в гараж.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице прогнозируют сильную жару.

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