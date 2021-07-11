Экстренное предупреждение из-за жары сделали донские спасатели

В Ростове и в области следующая рабочая неделя будет очень жаркой. По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшие семь дней ждать не стоит. А столбик термометра днем будет показывать 40 градусов. В связи с этим спасатели сделали экстренное штормовое предупреждение.

- В период с 12 по 14 июля местами в северо-восточных районах Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. 11 июля местами в северо-западных (Верхнедонской, Шолоховский), южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) и юго-восточных (Заветинский, Ремонтненский) районах. В тот же период, с 12 по 14 июля, на остальной территории Ростовской области, исключая центральные районы, сохранится высокая пожароопасность 4 класса - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, как жара может сказаться на здоровье человека. Подробности читайте здесь.

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