Жителя Ростовской области заподозрили в издевательствах

На время следствия подозреваемого поместили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в одном из районов ученик средней школы стал жертвой преступления. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 19-летний безработный заметил на улице знакомого школьника. В этот момент у подозреваемого проснулись нездоровые желания.

Он заманил мальчика в строящееся здание и там, угрожая побоями, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. О том, что произошло с сыном, узнала мать подростка. Женщина написала заявление в правоохранительные органы региона.

Как сообщил источник издания, злоумышленника задержали. На него завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит тюремное заключение на срок от двенадцати до двадцати лет. Отметим, что ранее у задержанного судимости не было.

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