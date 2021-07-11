Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко попал в инстаграм Кремля

Глава администрации Ростова-на-Дону встретился с выпускницей Аликой Осадчей. Фото: официальный аккаунт Алексея Логвиненко в инстаграме

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в воскресенье, 11 июля, встретился с выпускницей ростовского лицея, набравшей по итогам ЕГЭ 400 баллов. Алика Осадчая показала один из лучших результатов в стране.

Во время встречи с Алексеем Логвиненко юная ростовчанка рассказала о том, как ей удалось достигнуть таких успехов. Так, все свое свободное время она посвящала подготовке к экзаменам. А еще девочке много раз приходилось отказываться от прогулок с друзьями ради пары лишних часов за учебниками.

Момент встречи главы администрации с отличницей попал в инстаграм Кремля. Фото: официальный аккаунт Кремля в инстаграме

Алика Осадчая является призером многих олимпиад и фестивалей различного уровня. За годы учебы она проявила себя способной, амбициозной личностью.

- В память о нашей встрече подарил книгу «Ростов-город воинской славы» о подвигах ростовчан. Ведь судьба города - это люди. Каждый из нас - неотъемлемая часть истории нашей Южной столицы. Пусть любовь города, где была блестяще окончена школа, будет всегда напутствовать и вдохновлять на новые победы! Желаю Алике удачи и дальнейших успехов, - прокомментировал встречу с Аликой Осадчей Алексей Логвиненко.

Также он выразил уверенность в том, что донские школьники могут равняться на Алику и брать с нее пример трудолюбия и целеустремленности.

Отметим, что встреча главы администрации Ростова-на-Дону с Аликой не осталась незамеченной на самом высоком уровне. Так, в официальном аккаунте Кремля в инстаграме выложили в сторис фотографию, на которой Алесей Логвиненко вручает ростовчанке букет.

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