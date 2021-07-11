На Дону лжесотрудник банка украл у женщины крупную сумму денег

Полицейские разыскивают мошенников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдел полиции по Новошахтинску обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с ее банковского счета. Она сказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Вызывающий абонент представился сотрудником одного из банков и сообщил, что по карте владелицы проводятся сомнительные операции. Чтобы их остановить, необходимо совершить ряд действий.

- Идя на поводу у лжесотрудника банка, заявительница продиктовала свои данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. После этого ей начали приходить уведомления о списании денег с карты. Сумма похищенных средств составила 245 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.

- Напомним в очередной раз, что сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам, - добавили в ведомстве.

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