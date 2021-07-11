В Ростове-на-Дону детям и из родителям рассказали, как избежать беды на водоемах

О безопасности на воде детям рассказали полицейские Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростов и область пришла жара, а, значит, многие устремятся на пляжи, поближе к воде. В связи с этим сотрудники полиции проводят рейды в местах отдыха подростков.

- С наступлением летних школьных каникул сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическое мероприятие в акватории реки Дон направленное на безопасность детей, купающихся вблизи водоемов, - объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области цель мероприятий.

Во время рейда с детьми и их родителями полицейские провели разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности на воде. Взрослым, отдыхающим с детьми, сотрудники полиции сообщили, что надо категорически воздерживаться от употребления спиртных напитков во время купания.

Также стражи порядка напомнили детям, что можно ходить купаться только в присутствии родителей или других взрослых людей в специально оборудованных для этого местах.

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