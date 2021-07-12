Жара вновь усилится до +40 градусов в Ростовской области

Средняя температура по региону поднимается до +35-36 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца недели - с 12 по 18 июля - в Ростовской области будет солнечно и достаточно жарко. Так, средняя температура по региону поднимается до +35-36 градусов, а на выходных в некоторых территориях ожидается и до +40. Такой прогноз сделали синоптики.

Конечно, больше всего летний зной должны ощутить на себе жители юга области. В северных районах температура будет на пару градусов ниже, но общий разрыв в цифрах не большой. Ночью как и всегда жара немного спадет - в среднем обещают до +21-24 градусов.

Ветер будет умеренным. Например, в Ростове - до 5 м/c, северо-восточного направления. Ранее жителей Дона просили быть внимательными с огнем в такую погоду. Лучше не разводить костры на природе и не выжигать сухую растительность или камыш.

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