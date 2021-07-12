На трассе Волгоград - Каменск погиб водитель легковушки

Автоинспекторы выясняют детали ДТП. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В ночь с 11 на 12 июля в Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск погиб 67-летний водитель автомобиля Lada Priora. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Трагедия произошла около 3 часов. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем легковушки, не выдерживал безопасную дистанцию, поэтому его машина столкнулась с попутным грузовиком «MAN Тонар».

- Сейчас еще ведут проверку. Автоинспекторы должны установить все детали и обстоятельства произошедшего, - добавили в ГИБДД.

Также вчера, 11 июля, ростовчане вызвали пожарных после того, как из двигателя автобуса начал валить пар. Речь идет о маршруте №65. Водитель в момент ЧП возвращал машину в гараж.

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