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Общество12 июля 2021 12:23

Поход в горы, пещеры и тень оливы: молодая жена Дмитрия Диброва рассказала о райском отдыхе на Кипре

А также похвасталась стройной фигурой
РЕПИНА Елена
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Мать троих детей Полина Диброва в отличной физической форме. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Мать троих детей Полина Диброва в отличной физической форме. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Известный телеведущий Дмитрий Дибров с женой и тремя сыновьями проводят чудесные дни на Кипре. Совсем скоро звездная семья вновь окажется в Москве. Ну а пока Дибровы наслаждаются чудесными видами, местной кухней и обществом друг друга. А Полина периодически выкладывает в своем «Инстаграме» посты об отпуске.

Так, женщина рассказала о том, что семье удалось побывать на горе Олимп. По пути к вершине участники похода попали под дождь и, как сказала Полина, «завоевали кучу впечатлений».

Также в этой поездке женщина познакомилась с игрой в гольф, прошла через пещеру ради яркого кадра, посмотрела на чудесные пляжи и побаловала себя изысками местной кухни.

В последние дни отдыха Полина также устроила себе фотосессию под тенью ветвей старой оливы.

Для съемок многодетная мама выбрала белые капри и синий топ. Фолловеры в комментариях отметили, что этот лук выгодно подчеркивает все изгибы фигуры.

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