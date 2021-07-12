«Просто кукла»: походку настоящей женщины показала на видео «Мисс Россия»

Виктория Лопырева очаровала поклонников красивой походкой. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательницу титула «Мисс Россия – 2003», модель, ведущую Викторию Лопыреву знают не только как красивую женщину, но и как человека, разбирающегося в футболе. Так, посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева посетила игру сборной Италии и Англии в финале Евро-2020.

Однако, находясь сейчас в Европе, модель не только болела на стадионе, но и не забывала показывать моменты своей светской жизни в своем «Инстаграме».

На днях Виктория опубликовал в нем видео, на котором продемонстрировала шикарную женственную походу и стройные ноги. Девушка в коротком белоснежном платье так красиво прошла по аллее, что, по словам фолловеров, у них захватило дух.

- Просто кукла! – написал под роликом один из поклонников.

- Очаровательная принцесса, - поделился своим мнением другой.

- Огонь! – добавил третий.

Сама же Виктория опубликовала под видео следующий пост: «Что для вас женственность? Можно ли этому научиться? «Настоящая женщина» - что вы вкладываете в это понятие? Напишите плиз».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Всегда леди!»: «Мисс Россия» в купальнике восхитила поклонников

Виктория Лопырева снялась в пляжной фотосессии, чтобы привлечь внимание к футболу (подробнее)