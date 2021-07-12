Следователи начали работу на месте массового захоронения в Сальске

Специалисты исследуют останки мирных жителей и военнопленных. Фото: пресс-служба Следкома России по РО

В Сальске на месте массового захоронения времен Великой Отечественной войны начали работу офицеры управления Следкома по Ростовской области. Ранее в ведомстве возбудили уголовное дело о геноциде.

Специалисты собираются исследовать останки мирных жителей и военнопленных, которых убили фашисты. Известно, что захватчики во время оккупации в 1942-1943 годах свозили в район кирпичного завода людей со всей округи. Большинство жертв расстреляли, некоторых закололи ножами, просто ради развлечения.

- Согласно представленным УФСБ рассекреченным архивным материалам, в Сальске в период оккупации с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года нацистами было совершено массовое убийство местных жителей на территории кирпичного завода, где располагался концентрационный лагерь, в том числе с советскими военнопленными, - пояснили в пресс-службе Следкома.

Помогать сотрудникам ведомства будут участники «Поискового движения России» и организации «Миус-Фронт».

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