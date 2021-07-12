Экс-жену короля Малайзии атаковали из-за внешности перед ее днем рождения

Оксана Воеводина любит морепродукты и не ест картошку. Фото: официальный аккаунт Оксаны Воеводиной в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Москва – 2015», модель Оксана Воеводина, бывшая жена короля Малайзии, отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 29 лет. Как рассказала модель, за несколько дней до праздника ее атаковали хейтеры.

- Меня атаковали. За то, что я, якобы, слишком худая. Ничего не буду говорить по этому поводу, со мной все в порядке и проблем с аппетитом не имею. Мой рост 180 см, вес 51-52 кг, до родов был тоже небольшой для моего роста 55-57. В основном в моем рационе примерно одно и то же меню. На завтрак яйца в любом виде - скрэмбл, омлет, яичница или вареные или йогурт с ягодами. На завтрак я всегда ем большие порции, так как по утрам, если не поем, меня будет тошнить, - написала Оксана Воеводина.

На обед девушка есть салат, а на ужин – морепродукты. А из нелюбимых блюд у нее - картофель, болгарский перец, капуста, хлеб, макароны, паста и бобы.

Оксана Воеводина считает, что для своих годов она вполне состоялась и у нее есть все основания для счастья.

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