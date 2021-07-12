В Ростове двое мужчин получили за убийство и разбой по 22 года тюрьмы

Приговор в законную силу пока не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

По 22 года тюрьмы получили в Ростове двое бандитов, которые совершили убийство во время разбойного нападения. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, преступление мужчины совершили еще в октябре 2015 года. Тогда они ворвались в один из частных домов, напали на хозяев и стали угрожать оружием.

Разбойники требовали отдать им все деньги и ценности. В какой-то момент они просто начали переворачивать все в квартире в поисках добычи. В запале злоумышленники убили отца семейства и забрали все имущество на общую сумму более 4 млн рублей.

- Приговор в законную силу пока не вступил, его еще могут оспорить, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

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