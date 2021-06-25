Жителя Ростовской области осудили на 13 лет за особо жестокое убийство супруги

Приговор пока в законную силу не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростовской области получил 13 лет колонии строгого режима за особо жестокое убийство супруги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сторона обвинения доказала, что мужчина избил жену ремнем от кожаной сумки, а затем облил ее бензином и поджег. Пострадавшая не выжила в огне. Известно, что преступник устроил расправу во время одной из ссор. Пламя также повредило имущество на сумму более 120 тысяч рублей.

- Приговор пока в законную силу не вступил, поэтому подсудимый может обжаловать свой приговор, - добавили в прокуратуре.

Сегодня же, 25 июня, стало известно о мумифицированном трупе в Кировском районе Ростова. Мужчина пролежал в квартире длительное время, и о нем никто не вспоминал