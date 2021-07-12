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Общество12 июля 2021 17:36

В Ростовской области за полгода произвели более 14,4 млн лицевых масок

Запас на складах региона - 115 тысяч штук
Ангелина СКИБА
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Маски продаются в торговых сетях и аптеках. Фото: сайт правительства РО

Маски продаются в торговых сетях и аптеках. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области за полгода произвели более 14,4 млн лицевых масок. Об этом сообщает сайт правительства региона со ссылкой на замгубернатора Игоря Сорокина.

- В настоящее время на Дону более 110 швейных предприятий занимаются производством лицевых масок. На складах региона сформирован запас изделий в количестве 115 тысяч штук, - прокомментировал заместитель главы региона.

Лицевые защитные маски продаются в торговых и розничных сетях, а также в аптеках Ростовской области. Ранее СИЗы начали выдавать в общественном транспорте Ростова.

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