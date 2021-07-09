В ростовском транспорте стали выдавать маски безмасочникам

В транспорте стали выдавать маски безмасочникам. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столицы пассажирам общественного транспорта, едущим без масок, стали совершенно бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты. Эта процедура теперь происходит во время регулярных рейдов. Об этом сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Такие меры были приняты в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в городе и регионе сейчас напряженная и с каждым днем только ухудшается. Как заявил Логвиненко, такая практика будет продолжаться.

- С начала пандемии мы регулярно проводим рейды в общественном транспорте. Только в июне было проверено свыше 14 тысяч транспортных средств. Выявлено 410 нарушений. Причем подавляющее большинство из них – среди пассажиров, - написал Алексей Логвиненко.

Глава города призвал местных жителей соблюдать все предписанные санитарные нормы.

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Из-за этого в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусом.