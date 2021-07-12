В ростовском микрорайоне Суворовский открыли новый МФЦ

Теперь местным жителям доступно более 270 государственных и муниципальных услуг. Фото: сайт администрации Ростова

В микрорайоне Суворовский открыли новый офис МФЦ, Теперь местным жителям доступно более 270 государственных и муниципальных услуг, сообщил сити-менеджер Алексей Логвинеко.

- Также ростовчане смогут удаленно «из первых рук» получить консультации от наиболее квалифицированных специалистов профильных министерств и ведомств, напрямую обсудить волнующие их проблемы в режиме видеосвязи, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Также на территории Суворовского в будущем планируют построить два детских сада и школу на 1200 мест. Кроме того, в районе собираются возвести новый торговый центр площадью 14 тысяч квадратных метров, в котором разместят концертный зал, кинотеатр, образовательные площадки для детей и боулинг.

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